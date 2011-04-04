Додано: Пон 07 гру, 2020 18:10

vitaliy_berdinskikh написав: Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные

vitaliy_berdinskikh написав: Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567 Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567

vitaliy_berdinskikh написав: гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин

Тут даВас можно идентифицировать по фамилии и имени + доп критерийА тут нет. Нет персонализации человека.Не по нашему закону о ПДИтого, у вас сильно искаженное восприятия закона о ПД. Персональные данные - это данные, по которым некое лицо идентифицируется, либо может быть идентифицировано. Ваш телефон + ФИО относится к персональным данным, а просто ваш телефон + признак "оформлял депозит" или "покупал авиатур" - нет, в частности, потому продажа баз телефонов (если они без ФИО) клиентов не являтся передачей ПД и потому законна.Соответственно, и любая комбинация телефона каких-то сопуствующих расчетных данных, по которым вас нельзя идентифицировать, тоже не является ПД.На эту тему были и разъяснения юристов и минюста и пр. Как я уже говорил, не надо сотни компаний с штатом юристов считать дураками.