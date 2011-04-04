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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1121112211231124

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 9
Більше десяти
22%
2
Від п'яти до десяти
22%
2
В чотирьох
22%
2
В трьох
0
0
В двох
11%
1
Користуюся одним
11%
1
В жодному
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:09

  Ukrainian написав: Ви ринок моніторите
Десь ще залишились пристойні на наш час ставки в дол ?
Бачу тільки альфа на п’ять років 5%

Сейчас В Меге 3,05% на год, с пополнением

Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто

Но я валюту особо не мониторю, т.к. у меня вся валюта лежит на долгосроках
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 07 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные

Тут да
Вас можно идентифицировать по фамилии и имени + доп критерий
  vitaliy_berdinskikh написав:Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567

А тут нет. Нет персонализации человека.
  vitaliy_berdinskikh написав:гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин

Не по нашему закону о ПД :mrgreen:

Итого, у вас сильно искаженное восприятия закона о ПД. Персональные данные - это данные, по которым некое лицо идентифицируется, либо может быть идентифицировано. Ваш телефон + ФИО относится к персональным данным, а просто ваш телефон + признак "оформлял депозит" или "покупал авиатур" - нет, в частности, потому продажа баз телефонов (если они без ФИО) клиентов не являтся передачей ПД и потому законна.
Соответственно, и любая комбинация телефона каких-то сопуствующих расчетных данных, по которым вас нельзя идентифицировать, тоже не является ПД.
На эту тему были и разъяснения юристов и минюста и пр. Как я уже говорил, не надо сотни компаний с штатом юристов считать дураками.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто

В місто до липня маю дол вклад з 5.75%
Новий під 4% можна зараз відкривати чи потрібно чекати закінчення липневого?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:42

  Faceless написав:.... Ваш телефон + ФИО относится к персональным данным, а просто ваш телефон + признак "оформлял депозит" или "покупал авиатур" - нет, в частности, потому продажа баз телефонов (если они без ФИО) клиентов не являтся передачей ПД и потому законна.
Соответственно, и любая комбинация телефона каких-то сопуствующих расчетных данных, по которым вас нельзя идентифицировать, тоже не является ПД.
На эту тему были и разъяснения юристов и минюста и пр. Как я уже говорил, не надо сотни компаний с штатом юристов считать дураками.

Мені здається що не сильно правильно, що оператор читає повідомлення абонента, аналізує їх і цей аналіз продає. Це законно?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:45

  Первый написав:
  Faceless написав:.... Ваш телефон + ФИО относится к персональным данным, а просто ваш телефон + признак "оформлял депозит" или "покупал авиатур" - нет, в частности, потому продажа баз телефонов (если они без ФИО) клиентов не являтся передачей ПД и потому законна.
Соответственно, и любая комбинация телефона каких-то сопуствующих расчетных данных, по которым вас нельзя идентифицировать, тоже не является ПД.
На эту тему были и разъяснения юристов и минюста и пр. Как я уже говорил, не надо сотни компаний с штатом юристов считать дураками.

Мені здається що не сильно правильно, що оператор читає повідомлення абонента, аналізує їх і цей аналіз продає. Це законно?

То не до мене питання, взагалі то. Але цікаво, що значить читає - ви йому їх передаєте, він власне реалізує їх передачу й доставку. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:55

Ukrainian

А-Клуб + депосертифікат
якщо ваша ціль %%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:04

  greenozon написав:Ukrainian

А-Клуб + депосертифікат
якщо ваша ціль %%

Депо сертифікат 6% (а клуб 5.4% з капіталізацією) на п’ять років сума від 10 тис дол
А якже фонд гарантування?
Небезпечно :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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