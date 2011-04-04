Сейчас В Меге 3,05% на год, с пополнением
Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто
Но я валюту особо не мониторю, т.к. у меня вся валюта лежит на долгосроках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:09
Сейчас В Меге 3,05% на год, с пополнением
Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто
Но я валюту особо не мониторю, т.к. у меня вся валюта лежит на долгосроках
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Пон 07 гру, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Тут да
Вас можно идентифицировать по фамилии и имени + доп критерий
А тут нет. Нет персонализации человека.
Не по нашему закону о ПД
Итого, у вас сильно искаженное восприятия закона о ПД. Персональные данные - это данные, по которым некое лицо идентифицируется, либо может быть идентифицировано. Ваш телефон + ФИО относится к персональным данным, а просто ваш телефон + признак "оформлял депозит" или "покупал авиатур" - нет, в частности, потому продажа баз телефонов (если они без ФИО) клиентов не являтся передачей ПД и потому законна.
Соответственно, и любая комбинация телефона каких-то сопуствующих расчетных данных, по которым вас нельзя идентифицировать, тоже не является ПД.
На эту тему были и разъяснения юристов и минюста и пр. Как я уже говорил, не надо сотни компаний с штатом юристов считать дураками.
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:13
Re: Байки про банки і не тільки....
В місто до липня маю дол вклад з 5.75%
Новий під 4% можна зараз відкривати чи потрібно чекати закінчення липневого?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:42
Мені здається що не сильно правильно, що оператор читає повідомлення абонента, аналізує їх і цей аналіз продає. Це законно?
Всім процвітання!
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:45
То не до мене питання, взагалі то. Але цікаво, що значить читає - ви йому їх передаєте, він власне реалізує їх передачу й доставку.
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:55
Ukrainian
А-Клуб + депосертифікат
якщо ваша ціль %%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:04
Депо сертифікат 6% (а клуб 5.4% з капіталізацією) на п’ять років сума від 10 тис дол
А якже фонд гарантування?
Небезпечно
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:11
Вчера переводил с А-Банка и Конкорда более 150.000 грн с каждого и без комиссии по реквизитам.
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Нарушение операторами закона о защите персональных данных.
И что, по этой причине ты не вызовешь полицию если у тебя угонят автомобиль? Тут уже я не понимаю сути спора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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