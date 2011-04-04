Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))
в принцыпе эту фичу со смартам я давно заметил на Алле. даже намекал людям там в теме. т.е. у Аллы с большой долей вероятности если переставить приложение (симку) на более дорогой смарт увеличивается предложение по КЛ ещё они реально трекают где находишься если в бизнес центрах бываешь - тоже прилетают плюшки)))