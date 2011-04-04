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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 10
Більше десяти
20%
2
Від п'яти до десяти
30%
3
В чотирьох
20%
2
В трьох
0
0
В двох
10%
1
Користуюся одним
10%
1
В жодному
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:37

  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186


в принцыпе эту фичу со смартам я давно заметил на Алле.
даже намекал людям там в теме.
т.е. у Аллы с большой долей вероятности если переставить приложение (симку) на более дорогой смарт увеличивается предложение по КЛ
ещё они реально трекают где находишься если в бизнес центрах бываешь - тоже прилетают плюшки)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:36

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:
  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186


в принцыпе эту фичу со смартам я давно заметил на Алле.
даже намекал людям там в теме.
т.е. у Аллы с большой долей вероятности если переставить приложение (симку) на более дорогой смарт увеличивается предложение по КЛ
ещё они реально трекают где находишься если в бизнес центрах бываешь - тоже прилетают плюшки)))
Ну, у УкрСиба ещё в 2013 году был проект по их Очевигоде, присылать предложения в зависимости от текущего местоположения телефона. Этой теме много лет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:54

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто

В місто до липня маю дол вклад з 5.75%
Новий під 4% можна зараз відкривати чи потрібно чекати закінчення липневого?

Насколько я понимаю, то это должно быть переоформление закончившегося вклада. Но на всякий случай позвоните в Мисто и спросите. Может, они что-то подскажут.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:56

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением.
Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто

В місто до липня маю дол вклад з 5.75%
Новий під 4% можна зараз відкривати чи потрібно чекати закінчення липневого?

Насколько я понимаю, то это должно быть переоформление закончившегося вклада. Но на всякий случай позвоните в Мисто и спросите. Может, они что-то подскажут.

Я так розумію це тільки при переоформлені дають 4% на нові гроші такої ставки немає
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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