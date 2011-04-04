Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))
в принцыпе эту фичу со смартам я давно заметил на Алле. даже намекал людям там в теме. т.е. у Аллы с большой долей вероятности если переставить приложение (симку) на более дорогой смарт увеличивается предложение по КЛ ещё они реально трекают где находишься если в бизнес центрах бываешь - тоже прилетают плюшки)))
1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))
в принцыпе эту фичу со смартам я давно заметил на Алле. даже намекал людям там в теме. т.е. у Аллы с большой долей вероятности если переставить приложение (симку) на более дорогой смарт увеличивается предложение по КЛ ещё они реально трекают где находишься если в бизнес центрах бываешь - тоже прилетают плюшки)))
Ну, у УкрСиба ещё в 2013 году был проект по их Очевигоде, присылать предложения в зависимости от текущего местоположения телефона. Этой теме много лет.
lubopytnaya написав:Мисто 4,00% на год без пополнения, и 3,75% с пополнением. Но только, если Вы уже являетесь или являлись клиентом банка Мисто
В місто до липня маю дол вклад з 5.75% Новий під 4% можна зараз відкривати чи потрібно чекати закінчення липневого?
Насколько я понимаю, то это должно быть переоформление закончившегося вклада. Но на всякий случай позвоните в Мисто и спросите. Может, они что-то подскажут.
Я так розумію це тільки при переоформлені дають 4% на нові гроші такої ставки немає
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Квесторе_поверніться написав:А КС занадто ризикові...працюють як правило з кишеньковою страховою конторою під дахом силових структур з юридичним прикриттям і прикормленими суддями.
та понятно що вони на грані законності. просто інтересно що там. для прикладу в чернівцях є кс "наші люди" робить судячи з сайту з 2001. значить вміють з ризиками жити. але знайомих хто в кс тримає депозити нема. ще більш цікавий досвід тих що забрали звідти депозити.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog написав:є кс "наші люди" робить судячи з сайту з 2001
Так завітайте до них...погомоніть з ними...і нам розкажете.
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