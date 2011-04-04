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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 13
Більше десяти
31%
4
Від п'яти до десяти
23%
3
В чотирьох
23%
3
В трьох
0
0
В двох
8%
1
Користуюся одним
8%
1
В жодному
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:40

  Goodman написав:Люди добрые, уточните в личку!
Интересует механика начисления бонуса за дистанционное пополнение депо в АБАНКЕ.

Звідки інфо шо за таке буде бонус?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо шо за таке буде бонус?

Ну как откуда? оттуда ....
Забирал понд в ТАСЕ , то время тянули неимоверно и САМ нач отделения пригласил в кабинет и завлекал ИНДУСЛОВИЯМИ
Поставил галочку в АШКЕ-отказ от продления, через 3 мин звонок с Ашки от НАча - вижу вы забираете депо , а вот у нас тут .... бла бла бла и эта фраза за бонус.
Того и питаю. :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:03

Goodman
скорее всего речь об этом
https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf

Якщо клієнт поповнить картку А-Банку, або перерахує на неї кошти з
карток/рахунків, відкритих в іншому Банку, і в період 2 календарні дні*
оформить вклад Online, Банк нарахує клієнту трансфер-бонус на рахунок
кешбеку клієнта по картці "Універсальна Голд" з PayPass/ "Зелена" / "Platinum".


перекинули безналом на свой счет в Абанке и разместили депозит - получили бонус
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звідки інфо шо за таке буде бонус?

Ну как откуда? оттуда ....
Забирал понд в ТАСЕ , то время тянули неимоверно и САМ нач отделения пригласил в кабинет и завлекал ИНДУСЛОВИЯМИ
Поставил галочку в АШКЕ-отказ от продления, через 3 мин звонок с Ашки от НАча - вижу вы забираете депо , а вот у нас тут .... бла бла бла и эта фраза за бонус.
Того и питаю. :-)

Минулого року бонус був тільки за відриття П2П - Уні - Депо.
Вроді в Братків прямо не поповнюється депо, тільки через Уні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:33

Благодарность вообще не имеет границ.

Спасибо братени , премного благодарен.
Каждому по железному кресту + 50 гр за ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 02:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Нарушение операторами закона о защите персональных данных.


ну продал вам оператор список номеров телефонов и напротив номера - модель телефона которым пользуются с этим номером.
каким боком это ПД?
правильно фэйслес говорит - это было только тогда бы ПД если бы напротив номера указали ФИО, РНОКПП или данные паспорта.

ЗЫ
вы лучше бы таськой занялись а не мобильными операторами.
таська уже много лет заставляет всех своих клиентов заполнять формочку где нужно указать ФИО контактного лица, степень родства с клиентом и номер телефона этого человека. И ниче - никто по судам их не затаскал. И лицензию не отобрали.
mephala
 
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