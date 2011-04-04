Звідки інфо шо за таке буде бонус?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:40
Звідки інфо шо за таке буде бонус?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну как откуда? оттуда ....
Забирал понд в ТАСЕ , то время тянули неимоверно и САМ нач отделения пригласил в кабинет и завлекал ИНДУСЛОВИЯМИ
Поставил галочку в АШКЕ-отказ от продления, через 3 мин звонок с Ашки от НАча - вижу вы забираете депо , а вот у нас тут .... бла бла бла и эта фраза за бонус.
Того и питаю.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:03
Goodman
скорее всего речь об этом
перекинули безналом на свой счет в Абанке и разместили депозит - получили бонус
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08
Минулого року бонус був тільки за відриття П2П - Уні - Депо.
Вроді в Братків прямо не поповнюється депо, тільки через Уні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:33
Благодарность вообще не имеет границ.
Спасибо братени , премного благодарен.
Каждому по железному кресту + 50 гр за ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 09 гру, 2020 02:19
ну продал вам оператор список номеров телефонов и напротив номера - модель телефона которым пользуются с этим номером.
каким боком это ПД?
правильно фэйслес говорит - это было только тогда бы ПД если бы напротив номера указали ФИО, РНОКПП или данные паспорта.
ЗЫ
вы лучше бы таськой занялись а не мобильными операторами.
таська уже много лет заставляет всех своих клиентов заполнять формочку где нужно указать ФИО контактного лица, степень родства с клиентом и номер телефона этого человека. И ниче - никто по судам их не затаскал. И лицензию не отобрали.
Додано: Сер 09 гру, 2020 06:17
Re: Байки про банки і не тільки....
на плативку , депозиты - такого нема.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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