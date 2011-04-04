Звідки інфо шо за таке буде бонус?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:40
Звідки інфо шо за таке буде бонус?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну как откуда? оттуда ....
Забирал понд в ТАСЕ , то время тянули неимоверно и САМ нач отделения пригласил в кабинет и завлекал ИНДУСЛОВИЯМИ
Поставил галочку в АШКЕ-отказ от продления, через 3 мин звонок с Ашки от НАча - вижу вы забираете депо , а вот у нас тут .... бла бла бла и эта фраза за бонус.
Того и питаю.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:03
Goodman
скорее всего речь об этом
перекинули безналом на свой счет в Абанке и разместили депозит - получили бонус
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08
Минулого року бонус був тільки за відриття П2П - Уні - Депо.
Вроді в Братків прямо не поповнюється депо, тільки через Уні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:33
Благодарность вообще не имеет границ.
Спасибо братени , премного благодарен.
Каждому по железному кресту + 50 гр за ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 09 гру, 2020 02:19
ну продал вам оператор список номеров телефонов и напротив номера - модель телефона которым пользуются с этим номером.
каким боком это ПД?
правильно фэйслес говорит - это было только тогда бы ПД если бы напротив номера указали ФИО, РНОКПП или данные паспорта.
ЗЫ
вы лучше бы таськой занялись а не мобильными операторами.
таська уже много лет заставляет всех своих клиентов заполнять формочку где нужно указать ФИО контактного лица, степень родства с клиентом и номер телефона этого человека. И ниче - никто по судам их не затаскал. И лицензию не отобрали.
Додано: Сер 09 гру, 2020 06:17
Re: Байки про банки і не тільки....
на плативку , депозиты - такого нема.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброе утро коллеги! Хочу завести карту Моно банка но весь доход на привате. Подскажите какова комиссия за перевод с привата на моню? Зависит ли она от суммы? И мах допустимая сумма разовой транзакции?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:28
0.5% була комісія з ПБ на Моно. Попробуйте 100гр СЕП і побачите. Найкращий варіант на кредитку( тут писали які банки) і потім на Моно,тоді комісія 0. Суми не мають значення,так як карти ваші. Ну але по 15 не буде проблем перекидати.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:02
Господа, так сколько с бонусом в А-банке выходит ?
Какой максимум можно получить и на какой срок с какими условиями будет депозит ?
Живите своим умом!
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