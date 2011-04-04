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ihorsic написав:Доброе утро коллеги! Хочу завести карту Моно банка но весь доход на привате. Подскажите какова комиссия за перевод с привата на моню? Зависит ли она от суммы? И мах допустимая сумма разовой транзакции?
ну прям, чтобы безоплатно и без лишних движений, то ножками через тумбу привата можно пополнять с карты того же привата, комиссию моня компенсирует. Сумма любая... Ну или снял нал в ибокс положил, если не много... Да вот такая странность, через тумбы компенирует, а по безналу нет... заботятся что бы ходили хоть)
vanok написав:ну прям, чтобы безоплатно и без лишних движений, то ножками через тумбу привата можно пополнять с карты того же привата, комиссию моня компенсирует. Сумма любая... Ну или снял нал в ибокс положил, если не много... Да вот такая странность, через тумбы компенирует, а по безналу нет... заботятся что бы ходили хоть)
После того, как узнал, что деньги с бонус плюс можно потратить с убытком ~19% (разница в цене в скудных точках партнеров), тоже пришел к такому же решению. Т.е. через терминал iBOX эта операция бесплатна?