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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1124112511261127

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.5 5 17
Більше десяти
35%
6
Від п'яти до десяти
29%
5
В чотирьох
18%
3
В трьох
0
0
В двох
6%
1
Користуюся одним
6%
1
В жодному
6%
1
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:15

  ihorsic написав:Доброе утро коллеги! Хочу завести карту Моно банка но весь доход на привате. Подскажите какова комиссия за перевод с привата на моню? Зависит ли она от суммы? И мах допустимая сумма разовой транзакции?

ну прям, чтобы безоплатно и без лишних движений, то ножками через тумбу привата можно пополнять с карты того же привата, комиссию моня компенсирует. Сумма любая... Ну или снял нал в ибокс положил, если не много...
Да вот такая странность, через тумбы компенирует, а по безналу нет... заботятся что бы ходили хоть)
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:38

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  vanok написав:ну прям, чтобы безоплатно и без лишних движений, то ножками через тумбу привата можно пополнять с карты того же привата, комиссию моня компенсирует. Сумма любая... Ну или снял нал в ибокс положил, если не много...
Да вот такая странность, через тумбы компенирует, а по безналу нет... заботятся что бы ходили хоть)

После того, как узнал, что деньги с бонус плюс можно потратить с убытком ~19% (разница в цене в скудных точках партнеров), тоже пришел к такому же решению. Т.е. через терминал iBOX эта операция бесплатна?
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:56

wadimk перекидывал 100 и 1000 приват снял фиксировано 5грн. Интересует комиссия от суммы 10000 и более. А вот ножками по боксам уже не комильфо :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну так 0.5% от суммы. Прогуляться про между прочим раз в день полезно. Была собака - три раза в день хош ни хош. Меня выбесил пб со своим бонус плюс и коммуналкой. И даже не в копейках дело. "Мы вам начисляем проценты!" , которые можно потратить на чашку кофе за мульен.
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:43

  ihorsic написав:wadimk перекидывал 100 и 1000 приват снял фиксировано 5грн. Интересует комиссия от суммы 10000 и более. А вот ножками по боксам уже не комильфо :D

ну вот на 10000 и будет 50 грн экономии, чем не чашка кофе+физкультура))) вполне себе комильфо))
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Так вроде пятнашку в день можно перебросить. ТС говорил про суммы от 100к. И тумбочек в Киеве (в частности) на каждом шагу.
wadimk
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