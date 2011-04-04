Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:27

Господа, а Рыба не издавала постанову о работе банковской системы в канун завершения года? обычно в это время всегда данная постанова уже была.

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