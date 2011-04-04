ну вот на 10000 и будет 50 грн экономии, чем не чашка кофе+физкультура))) вполне себе комильфо))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:43
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Так вроде пятнашку в день можно перебросить. ТС говорил про суммы от 100к. И тумбочек в Киеве (в частности) на каждом шагу.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:27
Господа, а Рыба не издавала постанову о работе банковской системы в канун завершения года? обычно в это время всегда данная постанова уже была.
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:17
Кто подскажет, по поводу этих выплат 8000 грн компенсации за локдаун, меня работник спросил, я внятно не смог ответить.
Для того, чтобы первый раз зарегистрироваться на портале Дия, человек должен иметь ЕЦП, или он может и в первый раз зарегистрироваться с помощью Bank ID?
То есть суть вопроса - бежать ему за ЕЦП, он не клиент Привата, сам не сгенерирует.
Или сразу сможет зарегистририроваться в первый раз и отправить заявление через Bank ID Райффайзена? Хочет там сделать карточку, банк там есть в списке на вход на Дие.
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