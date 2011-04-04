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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1124112511261127

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.7 5 18
Більше десяти
33%
6
Від п'яти до десяти
28%
5
В чотирьох
17%
3
В трьох
0
0
В двох
11%
2
Користуюся одним
6%
1
В жодному
6%
1
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:43

  ihorsic написав:wadimk перекидывал 100 и 1000 приват снял фиксировано 5грн. Интересует комиссия от суммы 10000 и более. А вот ножками по боксам уже не комильфо :D

ну вот на 10000 и будет 50 грн экономии, чем не чашка кофе+физкультура))) вполне себе комильфо))
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Так вроде пятнашку в день можно перебросить. ТС говорил про суммы от 100к. И тумбочек в Киеве (в частности) на каждом шагу.
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:27

Господа, а Рыба не издавала постанову о работе банковской системы в канун завершения года? обычно в это время всегда данная постанова уже была.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:17

Кто подскажет, по поводу этих выплат 8000 грн компенсации за локдаун, меня работник спросил, я внятно не смог ответить.

Для того, чтобы первый раз зарегистрироваться на портале Дия, человек должен иметь ЕЦП, или он может и в первый раз зарегистрироваться с помощью Bank ID?

То есть суть вопроса - бежать ему за ЕЦП, он не клиент Привата, сам не сгенерирует.
Или сразу сможет зарегистририроваться в первый раз и отправить заявление через Bank ID Райффайзена? Хочет там сделать карточку, банк там есть в списке на вход на Дие.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:53

  zzzzzz написав:Господа, так сколько с бонусом в А-банке выходит ?
Какой максимум можно получить и на какой срок с какими условиями будет депозит ?

Рік, більше 10000 грн, 10,5% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо).
15 місяців, більше 10000 грн, 11% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо), без поповнення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:53

  freeze написав:Кто подскажет, по поводу этих выплат 8000 грн компенсации за локдаун, меня работник спросил, я внятно не смог ответить.

Для того, чтобы первый раз зарегистрироваться на портале Дия, человек должен иметь ЕЦП, или он может и в первый раз зарегистрироваться с помощью Bank ID?

То есть суть вопроса - бежать ему за ЕЦП, он не клиент Привата, сам не сгенерирует.
Или сразу сможет зарегистририроваться в первый раз и отправить заявление через Bank ID Райффайзена? Хочет там сделать карточку, банк там есть в списке на вход на Дие.


1) не 8 000 грн. - а до 8 000 грн.
2) в Дию можно войти через банк-айди тоже
... но еще точно неизвестно будет ли тот лох-даун или нет и в какой форме, следовательно и по компенсации еще говорить рано
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:25

  IMPRINTER написав:1) не 8 000 грн. - а до 8 000 грн.


ФОПам шести больших групп КВЭДов и их наемным ровно по 8000 грн

  IMPRINTER написав:... но еще точно неизвестно будет ли тот лох-даун или нет и в какой форме, следовательно и по компенсации еще говорить рано



В этом и заключается тонкий юмор Квартала-95, заявление надо успеть подать до 21 декабря.
Формы будут запущены в Дие и на портале с понедельника 14-го декабря.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:ФОПам шести больших групп КВЭДов и их наемным ровно по 8000 грн

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 - Временное размещение

56 - Деятельность по обеспечения блюдами и напитками

59.14 - Демонстрация кинофильмов

90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:00

  Goodman написав:
  freeze написав:ФОПам шести больших групп КВЭДов и их наемным ровно по 8000 грн

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

55 - Временное размещение

56 - Деятельность по обеспечения блюдами и напитками

59.14 - Демонстрация кинофильмов

90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений


И всё равно я не уяснил, с этой темой вперёд в будущее, а если локдаун отменят, что возвращать деньги надо будет ?
Берешь-то чужие, а возвращать приходится свои.
Сейчас сотни тысяч получат деньги, потратят на праздники.
Похоже это будет гарантия, что локдаун не отменят :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:И всё равно я не уяснил, с этой темой вперёд в будущее, а если локдаун отменят, что возвращать деньги надо будет ?
Берешь-то чужие, а возвращать приходится свои.

Что и кому возвращать? У Вас передозировка банками - це безповоротна матеріальна допомога, наприклад як пенсикам і социкам по 1000 грн в квітні 2020 року.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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