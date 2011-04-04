ну вот на 10000 и будет 50 грн экономии, чем не чашка кофе+физкультура))) вполне себе комильфо))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:43
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Так вроде пятнашку в день можно перебросить. ТС говорил про суммы от 100к. И тумбочек в Киеве (в частности) на каждом шагу.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:27
Господа, а Рыба не издавала постанову о работе банковской системы в канун завершения года? обычно в это время всегда данная постанова уже была.
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:17
Кто подскажет, по поводу этих выплат 8000 грн компенсации за локдаун, меня работник спросил, я внятно не смог ответить.
Для того, чтобы первый раз зарегистрироваться на портале Дия, человек должен иметь ЕЦП, или он может и в первый раз зарегистрироваться с помощью Bank ID?
То есть суть вопроса - бежать ему за ЕЦП, он не клиент Привата, сам не сгенерирует.
Или сразу сможет зарегистририроваться в первый раз и отправить заявление через Bank ID Райффайзена? Хочет там сделать карточку, банк там есть в списке на вход на Дие.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:53
Рік, більше 10000 грн, 10,5% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо).
15 місяців, більше 10000 грн, 11% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо), без поповнення.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:53
1) не 8 000 грн. - а до 8 000 грн.
2) в Дию можно войти через банк-айди тоже
... но еще точно неизвестно будет ли тот лох-даун или нет и в какой форме, следовательно и по компенсации еще говорить рано
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:25
ФОПам шести больших групп КВЭДов и их наемным ровно по 8000 грн
В этом и заключается тонкий юмор Квартала-95, заявление надо успеть подать до 21 декабря.
Формы будут запущены в Дие и на портале с понедельника 14-го декабря.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:46
Re: Байки про банки і не тільки....
47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
55 - Временное размещение
56 - Деятельность по обеспечения блюдами и напитками
59.14 - Демонстрация кинофильмов
90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
93 - Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:00
И всё равно я не уяснил, с этой темой вперёд в будущее, а если локдаун отменят, что возвращать деньги надо будет ?
Берешь-то чужие, а возвращать приходится свои.
Сейчас сотни тысяч получат деньги, потратят на праздники.
Похоже это будет гарантия, что локдаун не отменят
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Что и кому возвращать? У Вас передозировка банками - це безповоротна матеріальна допомога, наприклад як пенсикам і социкам по 1000 грн в квітні 2020 року.
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