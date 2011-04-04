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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:40
Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
Господа, так сколько с бонусом в А-банке выходит ?
Какой максимум можно получить и на какой срок с какими условиями будет депозит ?
Рік, більше 10000 грн, 10,5% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо).
15 місяців, більше 10000 грн, 11% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо), без поповнення.
Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:09
Ой+ написав:
Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.
с поллитрой вход ток на КдВ (типа Жоnенькая по новой классификации)
... делайте хоть что-нибудь!
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