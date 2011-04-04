RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1125112611271128

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.7 5 18
Більше десяти
33%
6
Від п'яти до десяти
28%
5
В чотирьох
17%
3
В трьох
0
0
В двох
11%
2
Користуюся одним
6%
1
В жодному
6%
1
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:40

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Господа, так сколько с бонусом в А-банке выходит ?
Какой максимум можно получить и на какой срок с какими условиями будет депозит ?

Рік, більше 10000 грн, 10,5% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо).
15 місяців, більше 10000 грн, 11% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо), без поповнення.


...а на суму від 200 тис. грн - +1% до базової ставки по вкладу...
Додатковий відсоток за акцією “Зимовий запас 2020” НЕ сумується з іншими
додатковими відсотками. https://a-bank.com.ua/static/deposit/winterstock_ua.pdf

Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3904
З нами з: 19.04.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Чи буде 0,5 за вхід на Зелену? Думаю, що ні.

с поллитрой вход ток на КдВ (типа Жоnенькая по новой классификации)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33200
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3906 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:39

  Goodman написав:
  freeze написав:И всё равно я не уяснил, с этой темой вперёд в будущее, а если локдаун отменят, что возвращать деньги надо будет ?
Берешь-то чужие, а возвращать приходится свои.

Что и кому возвращать? У Вас передозировка банками - це безповоротна матеріальна допомога, наприклад як пенсикам і социкам по 1000 грн в квітні 2020 року.


Так-то оно так )))
Если бы не преамбула закона, где написано, что выплаты полагаются для компенсации убытков, нанесенных вследствие остановки хозяйственной деятельности в результате мер по предотвращению распространения инфекции.

Подать надо заявление до 21 декабря, а останавливать деятельность собрались с 8 января.
И последняя дата - это не факт, это намерение зелёной команды, у них семь пятниц на неделе.
freeze
4
 
Повідомлень: 19454
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4653 раз.
Подякували: 7396 раз.
 
Профіль
5
22
5
  #<1 ... 1125112611271128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27267)
12.12.2020 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.