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zzzzzz написав:Господа, так сколько с бонусом в А-банке выходит ? Какой максимум можно получить и на какой срок с какими условиями будет депозит ?
Рік, більше 10000 грн, 10,5% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо). 15 місяців, більше 10000 грн, 11% + бонус 0,5% (за вхід на Зелену безнал і зразу відкриття депо), без поповнення.
freeze написав:И всё равно я не уяснил, с этой темой вперёд в будущее, а если локдаун отменят, что возвращать деньги надо будет ? Берешь-то чужие, а возвращать приходится свои.
Что и кому возвращать? У Вас передозировка банками - це безповоротна матеріальна допомога, наприклад як пенсикам і социкам по 1000 грн в квітні 2020 року.
Так-то оно так ))) Если бы не преамбула закона, где написано, что выплаты полагаются для компенсации убытков, нанесенных вследствие остановки хозяйственной деятельности в результате мер по предотвращению распространения инфекции.
Подать надо заявление до 21 декабря, а останавливать деятельность собрались с 8 января. И последняя дата - это не факт, это намерение зелёной команды, у них семь пятниц на неделе.
А вообще для кого предполагается распиаренная помощь ?
При заполнении заявления надо поставить отметку в пункте со следующим текстом - на дату подачи этого заявления я есть ФОП(наёмный работник), экономическая деятельность которого временно остановлена вследствие введения ограничительных мер.
Но в чём вопрос - на следующей неделе ничто и ни у кого не приостановлено. Не будет ли получение денег потом признано как нарушение и придётся возвращать в двойном размере как прописано или даже просто возвращать?
valya написав:Коллеги подскажите лучший (без комис) вариант пополнить зарплатку ексима р2р. Иб ексима заблокирован. В наличии сиб, пумб, тас, ощад, приват
Наврядли Зарплатка -- эт целевая карта, т.е. любые др. гроши хоть нал, хоть безнал будут с комисс, думаю 1%. Ну моооже налом будет нашару. Ну а если 1% устраивает, то толкайте любым сторонним р2р, который без своей комисс, у вас вот пумб есть. Или СЭПом, он ощад (и може сиб) фурычит 24/7. А чо Моню не держите? Хороооший такой тяни-толкай
ПС. А зачем вааще ту зарплатку пополнять? Пополните ПУМБу лучше