Додано: Нед 13 гру, 2020 10:59

Добрый день.

Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?

То, что узнал:

А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%

Что еще есть?

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