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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1126112711281129

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 20
Більше десяти
30%
6
Від п'яти до десяти
30%
6
В чотирьох
15%
3
В трьох
0
0
В двох
15%
3
Користуюся одним
5%
1
В жодному
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:26

  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Сосіс банка біля 12%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:28

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http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35449
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Сосіс банка біля 12%.

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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14

PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.

Есть варианты? Только Swift ?

  vitaliy_berdinskikh написав:И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.

Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.

За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик. Вопрос возникает: зачем ФОП?



НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .

Отправляю в США .

Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .

0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.

Ещё куча всего.

Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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