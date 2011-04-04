Сосіс банка біля 12%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:26
Сосіс банка біля 12%.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:28
Кручу верчу запутать...від грандбанкіра Шеви
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:53
Скиньте ссылочку на прозвища банков
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14
PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.
Есть варианты? Только Swift ?
НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .
Отправляю в США .
Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .
0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.
Ещё куча всего.
Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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