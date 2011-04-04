Сосіс банка біля 12%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:26
Сосіс банка біля 12%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:28
Кручу верчу запутать...від грандбанкіра Шеви
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 гру, 2020 14:53
Скиньте ссылочку на прозвища банков
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14
PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.
Есть варианты? Только Swift ?
НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .
Отправляю в США .
Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .
0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.
Ещё куча всего.
Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:03
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:28
Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк
Сосіс - Альянс, за власником
Комса2 Універсал, банк екскомсомольця Тігіпко
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Ото Вам делать нефиг заниматься таким кодированием.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Альянс 12,25 для новых клиентов
Земельный 11,5 + натереть минимум 0,5 (можно 0,75 или 1,00)
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:24
Крипта не подходит .
Спасибо.
Самый старый банк Великобритании открывает в юриздикции Сейшельской Республики, если открыть там депозит на 5к у.е. С персонального сберегательного счета , там можно такие свифты отправлять ? Без открытия компании ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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