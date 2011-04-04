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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1126112711281129

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 20
Більше десяти
30%
6
Від п'яти до десяти
30%
6
В чотирьох
15%
3
В трьох
0
0
В двох
15%
3
Користуюся одним
5%
1
В жодному
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:26

  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Сосіс банка біля 12%.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:28

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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35453
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Подякували: 1775 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Сосіс банка біля 12%.

Скиньте ссылочку на прозвища банков :D
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:14

PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.

Есть варианты? Только Swift ?

  vitaliy_berdinskikh написав:И ФОП и юрлицо это отдельные от физика сущности, их оборот идёт отдельно и отчётность по нему идёт отдельно.

Из вопроса я понял что юрлицо уже есть. Если его ещё нет то создавать его специально для отправки перевода смысла нет.

За ФОП даже при отсутствии доходов надо будет платить минимальную ставку ЕСВ, а она сопоставима с нижней планкой комиссией SWIFT. Плюс комиссия за перевод никуда не денется и её ФОП будет платить также как и физик. Вопрос возникает: зачем ФОП?



НБУ сделал постановление 2014-2015 что коммерцией запрещено заниматься физику , даже в любой юриздикции. Покупать товар Swift 'ом запрещено . Кроме, этого есть paypal 4.4% за украинские карты, коммисию они сказали мне платить . Если отправить 5 платеже, то я заплачу примерно 500$ за эту комиссию 4.4%. Хочется это минимизировать .

Отправляю в США .

Я нашел какой-то сервис, который предоставляют карты с эмитентом в США. И там даже мой Bill Address в США, но там было западло в виде комиссии. Я сразу отказался .

0.5-2% + 50$ за входящий
0.5-1 + 50$ за исходящий.

Ещё куча всего.

Тогда открыть в Польше или в оффшоре? Там так же, может быть потребуется открытие компании юридической. Вообщем, будут это пробовать.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:03

  proftpd66 написав:PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.

Есть варианты? Только Swift ?

USDT
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:28

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Сосіс банка біля 12%.

Скиньте ссылочку на прозвища банков :D

Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред :)
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк
Сосіс - Альянс, за власником
Комса2 Універсал, банк екскомсомольця Тігіпко
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Ото Вам делать нефиг заниматься таким кодированием.
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Добрый день.
Где сейчас самые выгодные ставки в грн. на год?
То, что узнал:
А банк -11%, Форвард говорят 9,5!!!, Моно 11%, Тас 10%
Что еще есть?

Альянс 12,25 для новых клиентов
Земельный 11,5 + натереть минимум 0,5 (можно 0,75 или 1,00)
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:24

  J написав:
  proftpd66 написав:PayPay берет 4.4% комиссию , если платить украинскими картами. Он берет с продавца, а продавец берет с меня.

Есть варианты? Только Swift ?

USDT



Крипта не подходит .



  vitaliy_berdinskikh написав:
  proftpd66 написав:Тогда открыть в Польше или в оффшоре?

В Польше налоги не такие уж маленькие, преимущество скорей в том что там всё более-менее прозрачно и налоговая не пытается тебя поиметь на каждом шагу. Плюс сейчас попасть в Польшу для открытия бизнеса будет проблематично.

Где реально быстро, удаленно, зарегистрировать бизнес (ООО) и вести его даже единолично - Великобритания. Но аренда адреса для фирмы и для директора - это минимум 10 фунтов в месяц, уже с НДС. Если такой вариант подходит то тогда можешь и зарегать фирму и сразу открыть счёт в Tide. Самый дешевый счёт не имеет платы за обслуживание https://www.tide.co/business-current-account/.

Я пока не имею опыта открытия там счёта, потому какие могут быть подводные камни не подсажу. Эпизодически надо будет нанимать бухгалтера для того чтобы проверил что с налогами всё ОК и помог с отправкой отчётов в компани хауз (офис регистрации и учёта команий) и HMRC (британская налоговая и таможня). Конечно можно всё это делать и самому, но надо разобраться в их налогах.

По нашему новому закону про КИК о британской фирме надо будет отчитываться, при оборотах до 2 млн. евро даже без уплаты налогов в пользу жлобов Украины. Но поскольку врядли в ближайшее время Великобритания будет желать сливать данные украинской налоговой - можно забить на эту проблему.



Спасибо.
Самый старый банк Великобритании открывает в юриздикции Сейшельской Республики, если открыть там депозит на 5к у.е. С персонального сберегательного счета , там можно такие свифты отправлять ? Без открытия компании ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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