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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:14
Депозитні акції
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Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 23 грудня 2020 року Universal Bank проводить Електронну лотерею - акцію для вкладників
До 30 грудня 2020 року в А-Банку діє акція «Зимовий запас 2020»
До 31 грудня 2020 року діє акційний вклад у Таскомбанку - відсотки 2 рази на місяць
До 31 грудня 2020 року діє депозитна акція «Бадьорі відсотки» в Банку Кліринговий дім
До 31 грудня 2020 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 5 січня 2021 року депозитна акція «З днем народження!» в МТБ Банку
До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»
До 29 січня 2021 року в Банку інвестицій та заощаджень діє депозитна акція «Лови відсотки»
До 10 лютого 2021 року Європромбанк пропонує відкрити акційний депозит «Новорічний Шанс»
До 28 лютого 2021 року Кристалбанк проводить акцію «Новорічна» для своїх вкладників
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greenozon
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:21
wtf написав: proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
написал тудаviewtopic.php?p=5120892#p5120892
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 13 гру, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:22
Квесторе_поверніться написав:Пышка
, Мій, ощАд (обид.) -ОщадБанк
уже Наумов, а не Пышный
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