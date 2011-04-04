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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1127112811291130

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.7 5 22
Більше десяти
27%
6
Від п'яти до десяти
36%
8
В чотирьох
14%
3
В трьох
0
0
В двох
14%
3
Користуюся одним
5%
1
В жодному
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:14

Депозитні акції
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Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
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До 31 грудня 2020 року діє депозитна акція «Бадьорі відсотки» в Банку Кліринговий дім
До 31 грудня 2020 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 5 січня 2021 року депозитна акція «З днем народження!» в МТБ Банку
До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:21

  wtf написав:
  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?


написал туда
viewtopic.php?p=5120892#p5120892
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 гру, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:22

  Квесторе_поверніться написав:Пышка, Мій, ощАд (обид.) -ОщадБанк

уже Наумов, а не Пышный
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