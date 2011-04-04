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Національний банк на тендері з підтримки ліквідності банків 11 грудня сумарно видав 20 банкам 11,11 млрд рефінансування строком до 84 днів та 1820 днів.
Про це свідчать дані НБУ.
Зокрема, Альфа-Банк залучив 4,46 млрд грн терміном на 5 років під заставу пулу ліквідних активів (ОВДП).
Крім цього,
ПУМБ отримав 1,5 млрд грн, Укрексімбанк - 1 млрд грн, Універсал Банк - 1 млрд грн, Кредобанк - 600 млн грн, Банк Альянс - 500 млн грн, Акордбанк - 460 млн грн, ТАСкомбанк - 230 млн грн, Банк Львів - 216 млн грн, Банк Глобус - 213 млн грн, Піреус Банк МКБ - 210 млн грн, МТБ Банк - 150 млн грн, Радабанк – 100 млн грн, РВС Банк – 100 млн грн, Банк Конкорд – 87,9 млн грн , Банк Український Капітал – 50 млн грн, Полтава-банк – 80 млн грн, Альтбанк – 55 млн грн, Комерційний індустріальний банк (КІБ) – 50 млн грн, Агропросперіс Банк – 40 млн грн.