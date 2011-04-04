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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:03
Це по якому курсу долари будуть повертати?
Зараз виплати через місяць будем сподіватись долар ще подешевшає щоб назад відкупитись
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05
Так что, Мисто банк все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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