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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:03
Це по якому курсу долари будуть повертати?
Зараз виплати через місяць будем сподіватись долар ще подешевшає щоб назад відкупитись
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05
Так что, Мисто банк все?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:40
ТИХИЙ написав:
...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень...https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021Вашими бы устами да мёд пить
Правда вопрос Конституционный суд против Фонда гарантирования может всплыть в любой момент.
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:44
Ukrainian написав:
Це по якому курсу долари будуть повертати?
на дату визнання , курс фіксується і все перераховується в грн.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:53
Goodman написав: Ukrainian написав:
Це по якому курсу долари будуть повертати?
на дату визнання , курс фіксується і все перераховується в грн.
27.96
Поганенький курс
Будемо сподіватись через місяць можна буде купити по 27.5
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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