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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1128112911301131

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 27
Більше десяти
22%
6
Від п'яти до десяти
37%
10
В чотирьох
15%
4
В трьох
0
0
В двох
11%
3
Користуюся одним
4%
1
В жодному
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:03

  yoggik написав:АТ «Місто Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-mist ... spromojnih

Це по якому курсу долари будуть повертати?
Зараз виплати через місяць будем сподіватись долар ще подешевшає щоб назад відкупитись
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Так что, Мисто банк все?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:42

...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021
Вашими бы устами да мёд пить 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:40

  ТИХИЙ написав:...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021
Вашими бы устами да мёд пить 8)

Правда вопрос Конституционный суд против Фонда гарантирования может всплыть в любой момент.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Це по якому курсу долари будуть повертати?

на дату визнання , курс фіксується і все перераховується в грн.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:53

  Goodman написав:
  Ukrainian написав:Це по якому курсу долари будуть повертати?

на дату визнання , курс фіксується і все перераховується в грн.

27.96
Поганенький курс
Будемо сподіватись через місяць можна буде купити по 27.5
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 02:00

? уже известно про январь: 3, 4, 5, 6, 10, 11 - когда работают банки?

а во время январского "локдауна" банки вообще будут работать ? все отделения или... ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:10

  flysoulfly написав:? уже известно про январь: 3, 4, 5, 6, 10, 11 - когда работают банки?

а во время январского "локдауна" банки вообще будут работать ? все отделения или... ?

А чего им не работать?
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Все должны работать.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:31

  ТИХИЙ написав:...Це стане передумовою до надважливого кроку для всієї банківської системи і вкладників – підвищення суми гарантування. Кінцева проміжна мета ФГВФО – підвищити цю суму до 600 тисяч гривень...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48398 ... ya-na-2021
Вашими бы устами да мёд пить 8)

При ВФЯ курс 8 фонд 200К, або 25куе
при По курс 27 фонд 200К, або 7куе
при Зе курс 28 фонд 200К, або <7куе

Зе тримає курс По.
Обіціяти - не означає женитися.
Фонд менше 7куе - це факт!
З банків геть!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 1128112911301131
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