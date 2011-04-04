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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1129113011311132

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 27
Більше десяти
22%
6
Від п'яти до десяти
37%
10
В чотирьох
15%
4
В трьох
0
0
В двох
11%
3
Користуюся одним
4%
1
В жодному
11%
3
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:17

  Investor_K написав:Все должны работать.

когда ? ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:З банків геть!

Під грушу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:24

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:З банків геть!

Під грушу?

Де більше дружні до валютних горшочників, напр. Чорногорія.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:29

Во-вторых, не паникуй, не беги сдавать доллары, коль они у тебя есть. При этом убедись, что твои сбережения диверсифицированы. Храня их в одной валюте и в одном месте, ты точно проиграешь.
Во-первых, делай, как американцы: не храни деньги под подушкой, даже в долларе.
https://minfin.com.ua/2020/12/14/57059946/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35478
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
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