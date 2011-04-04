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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:19
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:24
Де більше дружні до валютних горшочників, напр. Чорногорія.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:29
Во-вторых, не паникуй, не беги сдавать доллары, коль они у тебя есть. При этом убедись, что твои сбережения диверсифицированы. Храня их в одной валюте и в одном месте, ты точно проиграешь.
Во-первых, делай, как американцы: не храни деньги под подушкой, даже в долларе.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:24
в 2021 буде ВЕСЕЛО!
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Учитывая сколько тянется и ещё будет тянутся тяжба по Привату - надежды что в 2021 что-то арестуют очень призрачны. Хорошо если хоть куда-нибудь иску подадут.
Mind the gap.
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