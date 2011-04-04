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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1130113111321133>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 29
Більше десяти
21%
6
Від п'яти до десяти
41%
12
В чотирьох
14%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
3%
1
В жодному
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:17

  Investor_K написав:Все должны работать.

когда ? ?
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:З банків геть!

Під грушу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:24

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:З банків геть!

Під грушу?

Де більше дружні до валютних горшочників, напр. Чорногорія.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:29

Во-вторых, не паникуй, не беги сдавать доллары, коль они у тебя есть. При этом убедись, что твои сбережения диверсифицированы. Храня их в одной валюте и в одном месте, ты точно проиграешь.
Во-первых, делай, как американцы: не храни деньги под подушкой, даже в долларе.
https://minfin.com.ua/2020/12/14/57059946/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:24

в 2021 буде ВЕСЕЛО!


Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам

:arrow:
https://interfax.com.ua/news/economic/709719.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка
Учитывая сколько тянется и ещё будет тянутся тяжба по Привату - надежды что в 2021 что-то арестуют очень призрачны. Хорошо если хоть куда-нибудь иску подадут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:51

  greenozon написав:в 2021 буде ВЕСЕЛО!


Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам

:arrow:
https://interfax.com.ua/news/economic/709719.html

good news
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:39

Господа подскажите, по какому курсу будут конвертировать валютные вклады Мисто банка.

По курсу НБУ который был вчера, в день принятия решения о принятии неплатежеспособности, или по курсу который был утвержден вчера и действует сегодня.
Спасибо ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:14

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:З банків геть!

Під грушу?

Де більше дружні до валютних горшочників, напр. Чорногорія.

И шо в той МонтеНЕгро? Там не наливают, как у нас.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:17

  zzzzzz написав:Господа подскажите, по какому курсу будут конвертировать валютные вклады Мисто банка.
По курсу НБУ который был вчера, в день принятия решения о принятии неплатежеспособности, или по курсу который был утвержден вчера и действует сегодня.
Спасибо ?

Господа давно в Париже... :wink:
ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДІВ, ЗАЛУЧЕНИХ БАНКОМ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ВІДБУВАЄТЬСЯ У ГРИВНІ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА ДЕНЬ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.
Кожному вкладнику у кожному банку Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування.
200 000 гривень – МАКСИМАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАННЯ, незалежно від кількості рахунків в одному банку.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється в день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. А у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,– у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
:arrow: https://www.fg.gov.ua/articles/19-kosht ... ondom.html
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