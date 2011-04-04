Вам ще зранку дали правильну відповідь на профільній гілці viewtopic.php?p=5121950#p5121950
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:20
Вам ще зранку дали правильну відповідь на профільній гілці viewtopic.php?p=5121950#p5121950
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:27
Получается
$$---27.9666
Eur---33.8941
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:46
Добре там, де нас немає. Пам'ятаю, як у 2014-му нахвалювали надстабільну Білорусь, у 2018-му прибуткову Туреччину, тепер от новий фаворит, де євро взагалі у обігу перебуває без дозволу ЄЦБ. Так і до кращих банків Сомалі можна дійти, аби не вдома лежали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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