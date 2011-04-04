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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1130113111321133

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 30
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
40%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
3%
1
В жодному
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:20

  zzzzzz написав:Господа подскажите, по какому курсу будут конвертировать валютные вклады Мисто банка.

По курсу НБУ который был вчера, в день принятия решения о принятии неплатежеспособности, или по курсу который был утвержден вчера и действует сегодня.
Спасибо ?

Вам ще зранку дали правильну відповідь на профільній гілці viewtopic.php?p=5121950#p5121950
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:27

Получается

$$---27.9666
Eur---33.8941
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:46

  swan forever написав:
  flyman написав:Де більше дружні до валютних горшочників, напр. Чорногорія.

И шо в той МонтеНЕгро? Там не наливают, как у нас.

Добре там, де нас немає. Пам'ятаю, як у 2014-му нахвалювали надстабільну Білорусь, у 2018-му прибуткову Туреччину, тепер от новий фаворит, де євро взагалі у обігу перебуває без дозволу ЄЦБ. Так і до кращих банків Сомалі можна дійти, аби не вдома лежали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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