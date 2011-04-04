Вам ще зранку дали правильну відповідь на профільній гілці viewtopic.php?p=5121950#p5121950
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:20
Вам ще зранку дали правильну відповідь на профільній гілці viewtopic.php?p=5121950#p5121950
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:27
Получается
$$---27.9666
Eur---33.8941
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:46
Добре там, де нас немає. Пам'ятаю, як у 2014-му нахвалювали надстабільну Білорусь, у 2018-му прибуткову Туреччину, тепер от новий фаворит, де євро взагалі у обігу перебуває без дозволу ЄЦБ. Так і до кращих банків Сомалі можна дійти, аби не вдома лежали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:59
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.
треба їм ще за рожкову підказати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:53
Не все так однозначно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:43
Сегодня в Альфе закончился гривневый депозит.
На 8 утра - в списке депозитов деньги уже не числились.
По положению на 11:20 на карту ещё ничего не поступило…
Это нормально?
Раньше такого не было…
Зараз переглядають цей форум: Gln_Vlrn і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|