Додано: Сер 16 гру, 2020 20:41

Тут грандбанкір Шева багато чого сказав.

НБУ буде діяти по ситуації...інфляція вийде за рамки будуть піднімати облікову ставку, не буде виходити - облікову ставку навіть можуть опустити.