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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1131113211331134

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 30
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
40%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
3%
1
В жодному
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:03

  greenozon написав:Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.

Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank)
СитиКоммерс дышал на ладан уже в начале февраля 2014...
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