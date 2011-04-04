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greenozon написав:Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank)
СитиКоммерс дышал на ладан уже в начале февраля 2014...