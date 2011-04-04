Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.
Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank)
СитиКоммерс дышал на ладан уже в начале февраля 2014...
Goodman написав:greenozon Нажаль, кроме Айбокса все хотят видеть ТОЛЬКО НОВИХ клиентов. А в ОТП я свои 200 грн уже получил , не вставая с дивана.
А ше раз в Цигана по новому коду ніззя?
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