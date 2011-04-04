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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1131113211331134

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 30
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
40%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
3%
1
В жодному
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:03

  greenozon написав:Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к грабёжу банковской системы через австрийский Meinl bank.

Следователи проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank)
СитиКоммерс дышал на ладан уже в начале февраля 2014...
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05

Сьогодні вебінар із цікавими доповідачами

тема - FinUpDate Выпуск 14: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:17

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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:43

greenozon Нажаль, кроме Айбокса все хотят видеть ТОЛЬКО НОВИХ клиентов. А в ОТП я свои 200 грн уже получил , не вставая с дивана.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:59

  Goodman написав:greenozon Нажаль, кроме Айбокса все хотят видеть ТОЛЬКО НОВИХ клиентов. А в ОТП я свои 200 грн уже получил , не вставая с дивана.

А ше раз в Цигана по новому коду ніззя?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:greenozon Нажаль, кроме Айбокса все хотят видеть ТОЛЬКО НОВИХ клиентов. А в ОТП я свои 200 грн уже получил , не вставая с дивана.

А ше раз в Цигана по новому коду ніззя?

там ограничение на ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕПОЗИТ. Я прошел по "талону" Черной пятници.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Что то никаких депозитных новогодних плюшек от банков не видно....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:48

  Investor_K написав:Что то никаких депозитных новогодних плюшек от банков не видно....


ну дик, рік локдаунський, не до плюшок

повторюсь що є на моменті

---
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greenozon
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