Investor_K написав:
Что то никаких депозитных новогодних плюшек от банков не видно....
ну дик, рік локдаунський, не до плюшок
повторюсь що є на моменті
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Депозитні акції
Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 23 грудня 2020 року Universal Bank проводить Електронну лотерею - акцію для вкладників
До 30 грудня 2020 року в А-Банку діє акція «Зимовий запас 2020»
До 31 грудня 2020 року діє акційний вклад у Таскомбанку - відсотки 2 рази на місяць
До 31 грудня 2020 року діє депозитна акція «Бадьорі відсотки» в Банку Кліринговий дім
До 31 грудня 2020 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 5 січня 2021 року депозитна акція «З днем народження!» в МТБ Банку
До 15 січня 2021 року Sky Bank пропонує відкрити акційний депозит «Святковий»
До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»
До 29 січня 2021 року в Банку інвестицій та заощаджень діє депозитна акція «Лови відсотки»
До 10 лютого 2021 року Європромбанк пропонує відкрити акційний депозит «Новорічний Шанс»
До 28 лютого 2021 року Кристалбанк проводить акцію «Новорічна» для своїх вкладників