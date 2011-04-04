Это сложно назвать процентами.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это сложно назвать процентами.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:48
ну дик, рік локдаунський, не до плюшок
повторюсь що є на моменті
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:15
Презентації доповідачів
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:55
Только в польских.
Так в польских банках такие же проценты по депозитам в злотых.
Депозиты - это не способ инвестирования. У нас в Украине некоторое время было иначе и по депозитам были хорошие проценты позволяющие зарабатывать. Но судя по всему это уже в прошлом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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