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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1133113411351136

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 31
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
39%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
6%
2
В жодному
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:57

  escobar написав:В общем весть про снижение ставок по фарсиковой депозитной карте дошла и до жителей глухомани, вроде меня.

Собственно логичный возникает вопрос, есть ли на рынке нормальная альтернатива среди карт с более высоким процентом на остаток, или бессрочным депозитом, или кокошка все равно тут форева?

Умови 10% з вільним доступом є найкращі зараз на ринку.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:16

  escobar написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:У нас в Украине некоторое время было иначе и по депозитам были хорошие проценты позволяющие зарабатывать. Но судя по всему это уже в прошлом.

Ну как только экономика вырулит на уверенный рост, то ставки в гривне неизбежно вверх пойдут.
У нас же любой рост благосостояния быстро уходит на прожор и выливается в рост инфляции.


это противоречивые вещи - уверенный рост экономики возможен только при низких ставках кредитования. и курс тогда будет более стабильный.
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