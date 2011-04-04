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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 гру, 2020 08:57
escobar написав:
В общем весть про снижение ставок по фарсиковой депозитной карте дошла и до жителей глухомани, вроде меня.
Собственно логичный возникает вопрос, есть ли на рынке нормальная альтернатива среди карт с более высоким процентом на остаток, или бессрочным депозитом, или кокошка все равно тут форева?
Умови 10% з вільним доступом є найкращі зараз на ринку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 19 гру, 2020 09:16
escobar написав: vitaliy_berdinskikh написав:
У нас в Украине некоторое время было иначе и по депозитам были хорошие проценты позволяющие зарабатывать. Но судя по всему это уже в прошлом.
Ну как только экономика вырулит на уверенный рост, то ставки в гривне неизбежно вверх пойдут.
У нас же любой рост благосостояния быстро уходит на прожор и выливается в рост инфляции.
это противоречивые вещи - уверенный рост экономики возможен только при низких ставках кредитования. и курс тогда будет более стабильный.
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