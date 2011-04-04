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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1133113411351136

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 31
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
39%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
6%
2
В жодному
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:57

  escobar написав:В общем весть про снижение ставок по фарсиковой депозитной карте дошла и до жителей глухомани, вроде меня.

Собственно логичный возникает вопрос, есть ли на рынке нормальная альтернатива среди карт с более высоким процентом на остаток, или бессрочным депозитом, или кокошка все равно тут форева?

Умови 10% з вільним доступом є найкращі зараз на ринку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:16

  escobar написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:У нас в Украине некоторое время было иначе и по депозитам были хорошие проценты позволяющие зарабатывать. Но судя по всему это уже в прошлом.

Ну как только экономика вырулит на уверенный рост, то ставки в гривне неизбежно вверх пойдут.
У нас же любой рост благосостояния быстро уходит на прожор и выливается в рост инфляции.


это противоречивые вещи - уверенный рост экономики возможен только при низких ставках кредитования. и курс тогда будет более стабильный.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:47

  Квесторе_поверніться написав:Умови 10% з вільним доступом є найкращі зараз на ринку.

Чото не удивлен. Спасибо.


  Shaman написав:это противоречивые вещи - уверенный рост экономики возможен только при низких ставках кредитования. и курс тогда будет более стабильный.

1. 6% - рекордно исторически низкая ставка для бумаги. Раньше было больше, и ничего.
2. Украина это вам не золотой мильярд - здесь все через дупу, т.е. шиворот навыворот.
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:29

  Shaman написав:
  escobar написав:Ну как только экономика вырулит на уверенный рост, то ставки в гривне неизбежно вверх пойдут.
У нас же любой рост благосостояния быстро уходит на прожор и выливается в рост инфляции.

это противоречивые вещи - уверенный рост экономики возможен только при низких ставках кредитования. и курс тогда будет более стабильный.

Так за что же боролись, о чем мечтали большевики? Депозитные ставки срубили под корень, но обещанные кредитные ставки остались обещаниями. Уверенный рост экономики это уже даже не А. Беляев.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:44

Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене.
Секретно шпионски ))
Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет.
При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал.
Забавно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:ЕЦП на токене

Від якої контори?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:15

  Квесторе_поверніться написав:
  freeze написав:ЕЦП на токене

Від якої контори?


От фирмы Автор. На сегодня по-моему самые массовые у нас, вероятно потому что у них с Медком и рядом других контор эксклюзивы.

http://avtor.ua/index.html
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:52

  freeze написав:Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене.
Секретно шпионски ))
Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет.
При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал.
Забавно.

Тобто, якщо комусь ліньки виймати токен, то будь-який застосунок може непомітно для користувача будь-що підписати? Дійсно безпечна тема, не те, що ці ваші файлики з паролями...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:06

  klug написав:
  freeze написав:Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене.
Секретно шпионски ))
Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет.
При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал.
Забавно.

Тобто, якщо комусь ліньки виймати токен, то будь-який застосунок може непомітно для користувача будь-що підписати? Дійсно безпечна тема, не те, що ці ваші файлики з паролями...


) Нет, единственное действие всё-таки есть, это я пропустил, виноват - при авторизации на госсайт просят всё-таки пароль ЕЦП, но пользователь попадает на портал без поиска пользователем на своем компе ЕЦП, чтобы загрузить. Да и ни сам токен, ни содержимое токена с ЕЦП никак и нигде не отображается в компе.
freeze
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