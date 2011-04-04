Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
escobar написав:В общем весть про снижение ставок по фарсиковой депозитной карте дошла и до жителей глухомани, вроде меня.
Собственно логичный возникает вопрос, есть ли на рынке нормальная альтернатива среди карт с более высоким процентом на остаток, или бессрочным депозитом, или кокошка все равно тут форева?
Умови 10% з вільним доступом є найкращі зараз на ринку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене. Секретно шпионски )) Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет. При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал. Забавно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
freeze написав:Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене. Секретно шпионски )) Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет. При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал. Забавно.
Тобто, якщо комусь ліньки виймати токен, то будь-який застосунок може непомітно для користувача будь-що підписати? Дійсно безпечна тема, не те, що ці ваші файлики з паролями...
freeze написав:Интересно, конечно, работает ЕЦП на токене. Секретно шпионски )) Вроде токен компьютер "видит", но в списке подключенных устройств токена нет. При заходе на госпортал "невидимым" образом, без действий пользователя, нет никаких действий что-то выбрать, что-то загрузить, токен молча поговорил с порталом, и вдруг ты попадаешь на портал. Забавно.
Тобто, якщо комусь ліньки виймати токен, то будь-який застосунок може непомітно для користувача будь-що підписати? Дійсно безпечна тема, не те, що ці ваші файлики з паролями...
) Нет, единственное действие всё-таки есть, это я пропустил, виноват - при авторизации на госсайт просят всё-таки пароль ЕЦП, но пользователь попадает на портал без поиска пользователем на своем компе ЕЦП, чтобы загрузить. Да и ни сам токен, ни содержимое токена с ЕЦП никак и нигде не отображается в компе.
Дмитро Мусієнко: «Ставки за депозитами знижуються. Цей тренд зберігатиметься» Новий керівник роздробу Приватбанку Дмитро Мусієнко в ексклюзивному інтерв'ю «Мінфіну» розповів про вплив кризи на платоспроможність позичальників, вимушене зниження кредитних лімітів, динаміку ставок і зміну настроїв серед вкладників.