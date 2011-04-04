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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1134113511361137

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 31
Більше десяти
23%
7
Від п'яти до десяти
39%
12
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
10%
3
Користуюся одним
6%
2
В жодному
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:35

  greenozon написав:керівник роздробу Приватбанку

Звучить символічно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:15

Це вже болото сродни Ощаду - колись Горох в роздрібному зажигав , цікаво було, динамічно та прибутково - нині - можна напоротись на розрив стосунків і будь здоров.
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Goodman
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