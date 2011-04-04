Звучить символічно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:35
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:15
Це вже болото сродни Ощаду - колись Горох в роздрібному зажигав , цікаво було, динамічно та прибутково - нині - можна напоротись на розрив стосунків і будь здоров.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:33
Яких банок тут немає де депо фізиків приймають?
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