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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:35
greenozon написав:
керівник роздробу Приватбанку
Звучить символічно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:15
Це вже болото сродни Ощаду - колись Горох в роздрібному зажигав , цікаво було, динамічно та прибутково - нині - можна напоротись на розрив стосунків і будь здоров.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:33
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:40
21.12.20
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт
Возможное решение Конституционного Суда о несоответствии Конституции Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц может стать первым шагом на пути к коллапсу финансовой системы и при наихудшем сценарии - дефолту Украины. Последствия решения угрожают не только стабильности украинского банковского сектора, но и отношениям страны с международными партнерами во главе с МВФ.
Такое мнение высказал председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, во время банковского кризиса 2014-2016 гг. Фонд вернул вкладчикам более 90 млрд грн.
Со следующего года планируется начать поэтапное повышение гарантированной суммы в два раза, а впоследствии - до европейского уровня.
По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова, в настоящее время на разных стадиях рассмотрения в судах находится около 60 исков фонда по взысканию убытков с лиц, причастных к выводу средств на общую сумму почти 100 млрд грн. В этом году Фонд начал процессы в иностранных юрисдикциях с привлечением международных юридических компаний. Первыми банками, в отношении которых начата такая работа, стали "Дельта Банк", "Имэксбанк", "Национальный кредит", "Финансы и кредит". Как сообщил Виктор Новиков, в следующем году ожидаются первые аресты активов.
Эти планы могут быть разрушены в случае принятия решения о неконституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Напомним, КСУ летом этого года возобновил рассмотрение этого закона после 4-летней паузы.
По словам Каневского, именно Фонд гарантирования вкладов в свое время стал важным элементом финансовой системы, который существенно смягчил последствия "банкопада". Потеря Фонда как легитимного органа может привести к трем ключевым последствиям.
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.
Во-вторых, бывшие владельцы банков, попавших в Фонд, смогут не только избежать ответственности (многих из них подозревают в мошеннических схемах в частности по выводу средств вкладчиков их финучреждений за границу), но и выставить соответствующие претензии государству Украина с целью получения компенсации за потерянные банки.
В-третьих, Украина рискует превратиться в абсолютно непредсказуемого партнера в глазах международных кредиторов МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Впоследствие потеря доверия с их стороны будет означать отсутствие финансовой поддержки, а это - потенциальный путь к дефолту, отмечает Каневский.
"То, что Конституционный Суд несколько месяцев назад обнулил работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине - это одно дело, - сказал эксперт. - Однако в случае с Фондом гарантирования говорится о потенциальном коллапсе всей финансовой системы. Если это действительно произойдет, последствия ощутит каждый украинец".
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komp
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:00
komp написав:
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.
Очередной игрун членом на пианино, только из сферы неправительственных осваивателей грантов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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