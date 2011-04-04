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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1134113511361137

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 32
Більше десяти
22%
7
Від п'яти до десяти
41%
13
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
9%
3
Користуюся одним
6%
2
В жодному
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:35

  greenozon написав:керівник роздробу Приватбанку

Звучить символічно.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:15

Це вже болото сродни Ощаду - колись Горох в роздрібному зажигав , цікаво було, динамічно та прибутково - нині - можна напоротись на розрив стосунків і будь здоров.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:33

Яких банок тут немає де депо фізиків приймають?
http://standard-rating.biz/data/upload/Researches/banks/UBR_SR_3Q_2020/Rating_UBR_SR_3Q_2020.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:40

21.12.20
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт

Возможное решение Конституционного Суда о несоответствии Конституции Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц может стать первым шагом на пути к коллапсу финансовой системы и при наихудшем сценарии - дефолту Украины. Последствия решения угрожают не только стабильности украинского банковского сектора, но и отношениям страны с международными партнерами во главе с МВФ.
Такое мнение высказал председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, во время банковского кризиса 2014-2016 гг. Фонд вернул вкладчикам более 90 млрд грн.

Со следующего года планируется начать поэтапное повышение гарантированной суммы в два раза, а впоследствии - до европейского уровня.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова, в настоящее время на разных стадиях рассмотрения в судах находится около 60 исков фонда по взысканию убытков с лиц, причастных к выводу средств на общую сумму почти 100 млрд грн. В этом году Фонд начал процессы в иностранных юрисдикциях с привлечением международных юридических компаний. Первыми банками, в отношении которых начата такая ​​работа, стали "Дельта Банк", "Имэксбанк", "Национальный кредит", "Финансы и кредит". Как сообщил Виктор Новиков, в следующем году ожидаются первые аресты активов.

Эти планы могут быть разрушены в случае принятия решения о неконституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Напомним, КСУ летом этого года возобновил рассмотрение этого закона после 4-летней паузы.

По словам Каневского, именно Фонд гарантирования вкладов в свое время стал важным элементом финансовой системы, который существенно смягчил последствия "банкопада". Потеря Фонда как легитимного органа может привести к трем ключевым последствиям.

Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.

Во-вторых, бывшие владельцы банков, попавших в Фонд, смогут не только избежать ответственности (многих из них подозревают в мошеннических схемах в частности по выводу средств вкладчиков их финучреждений за границу), но и выставить соответствующие претензии государству Украина с целью получения компенсации за потерянные банки.

В-третьих, Украина рискует превратиться в абсолютно непредсказуемого партнера в глазах международных кредиторов МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Впоследствие потеря доверия с их стороны будет означать отсутствие финансовой поддержки, а это - потенциальный путь к дефолту, отмечает Каневский.

"То, что Конституционный Суд несколько месяцев назад обнулил работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине - это одно дело, - сказал эксперт. - Однако в случае с Фондом гарантирования говорится о потенциальном коллапсе всей финансовой системы. Если это действительно произойдет, последствия ощутит каждый украинец".
komp
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:00

  komp написав:
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.

Очередной игрун членом на пианино, только из сферы неправительственных осваивателей грантов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:09

komp, і ці ... будуть творити правосуддя?!! :evil:


Тупицький, який на той момент був заступником голови Конституційного суду, покликав на зустріч у кафе поблизу КСУ свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який на той момент, як виявилося, вже співпрацював з правоохоронцями та записав ту розмову.
Дізнавшись, що Дрегер збирається йти на співпрацю зі слідством та в деталях свідчити про обставини втрати ним заводу, Тупицький попередив його про наслідки: "Я просто прийшов, щоб запобігти цій ситуації, що цією х*рнею займатися не варто. Хоча б особисто стосовно мене не варто, тому що вона нічим не закінчиться. Закінчиться ось лише сильно загостреними стосунками", – заявив він.

До того, Тупицький зазначив, що готовий організувати зустріч бізнесмена із суддею-втікачем Татьковим в Австрії, щоб сторони владнали давній корпоративний конфлікт, та заявив, що хотів би отримати фінансову винагороду за участь у цих справах: "Я можу вступити в перемовний процес, ми можемо з тобою сісти у літак і полетіти до Австрії. Сісти і попити кави або чаю і поспілкуватися", – каже Тупицький.

"Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?" – заявляє на записах Тупицький.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/21/7277742/

Тупицкий, по данным журналистов, также имеет долю в заводе, поэтому назначил встречу Дрегеру, чтобы отговорить его давать показания. Во время встречи он пояснил, что "этой х...й (давать показания, – ред.) заниматься не стоит" и предложил поделить завод или "натравить" на Татькова СБУ, обвинив в сепаратизме, "и просто с него снять деньги за урегулирование этого дела".

Во время беседы собеседники обсуждали и карьерный путь Тупицкого. До КСУ он работал в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на подсосе. Потому что Днепропетровск – там только такие реестры – и х...й копейку кто дает, все идет наверх и уже наверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией", – говорит Тупицкий.
https://news.liga.net/politics/video/gl ... verh-audio
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  komp написав:
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.

Очередной игрун членом на пианино, только из сферы неправительственных осваивателей грантов.

Можливе ухиляння колишніми власниками банків банкрутів від відповідальності не коментуєте?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:21

  Квесторе_поверніться написав:Можливе ухиляння колишніми власниками банків банкрутів від відповідальності не коментуєте?

А игрун-членом такое заявлял?

А, да, вижу - недочитал до этой порции бреда - мне хватило и той части где он про возврат выплаченных денег писал.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:44

  komp написав:Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.


что за бредятина. С каких делов возвращать? Это деньги вкладчиков.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:48

Амвросий Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.
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Вопросы - в личку!
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