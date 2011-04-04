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21.12.20 Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт
Возможное решение Конституционного Суда о несоответствии Конституции Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц может стать первым шагом на пути к коллапсу финансовой системы и при наихудшем сценарии - дефолту Украины. Последствия решения угрожают не только стабильности украинского банковского сектора, но и отношениям страны с международными партнерами во главе с МВФ. Такое мнение высказал председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, во время банковского кризиса 2014-2016 гг. Фонд вернул вкладчикам более 90 млрд грн.
Со следующего года планируется начать поэтапное повышение гарантированной суммы в два раза, а впоследствии - до европейского уровня.
По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова, в настоящее время на разных стадиях рассмотрения в судах находится около 60 исков фонда по взысканию убытков с лиц, причастных к выводу средств на общую сумму почти 100 млрд грн. В этом году Фонд начал процессы в иностранных юрисдикциях с привлечением международных юридических компаний. Первыми банками, в отношении которых начата такая работа, стали "Дельта Банк", "Имэксбанк", "Национальный кредит", "Финансы и кредит". Как сообщил Виктор Новиков, в следующем году ожидаются первые аресты активов.
Эти планы могут быть разрушены в случае принятия решения о неконституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Напомним, КСУ летом этого года возобновил рассмотрение этого закона после 4-летней паузы.
По словам Каневского, именно Фонд гарантирования вкладов в свое время стал важным элементом финансовой системы, который существенно смягчил последствия "банкопада". Потеря Фонда как легитимного органа может привести к трем ключевым последствиям.
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.
Во-вторых, бывшие владельцы банков, попавших в Фонд, смогут не только избежать ответственности (многих из них подозревают в мошеннических схемах в частности по выводу средств вкладчиков их финучреждений за границу), но и выставить соответствующие претензии государству Украина с целью получения компенсации за потерянные банки.
В-третьих, Украина рискует превратиться в абсолютно непредсказуемого партнера в глазах международных кредиторов МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Впоследствие потеря доверия с их стороны будет означать отсутствие финансовой поддержки, а это - потенциальный путь к дефолту, отмечает Каневский.
"То, что Конституционный Суд несколько месяцев назад обнулил работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине - это одно дело, - сказал эксперт. - Однако в случае с Фондом гарантирования говорится о потенциальном коллапсе всей финансовой системы. Если это действительно произойдет, последствия ощутит каждый украинец".
Тупицький, який на той момент був заступником голови Конституційного суду, покликав на зустріч у кафе поблизу КСУ свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який на той момент, як виявилося, вже співпрацював з правоохоронцями та записав ту розмову. Дізнавшись, що Дрегер збирається йти на співпрацю зі слідством та в деталях свідчити про обставини втрати ним заводу, Тупицький попередив його про наслідки: "Я просто прийшов, щоб запобігти цій ситуації, що цією х*рнею займатися не варто. Хоча б особисто стосовно мене не варто, тому що вона нічим не закінчиться. Закінчиться ось лише сильно загостреними стосунками", – заявив він.
До того, Тупицький зазначив, що готовий організувати зустріч бізнесмена із суддею-втікачем Татьковим в Австрії, щоб сторони владнали давній корпоративний конфлікт, та заявив, що хотів би отримати фінансову винагороду за участь у цих справах: "Я можу вступити в перемовний процес, ми можемо з тобою сісти у літак і полетіти до Австрії. Сісти і попити кави або чаю і поспілкуватися", – каже Тупицький.
"Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?" – заявляє на записах Тупицький. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/21/7277742/
Тупицкий, по данным журналистов, также имеет долю в заводе, поэтому назначил встречу Дрегеру, чтобы отговорить его давать показания. Во время встречи он пояснил, что "этой х...й (давать показания, – ред.) заниматься не стоит" и предложил поделить завод или "натравить" на Татькова СБУ, обвинив в сепаратизме, "и просто с него снять деньги за урегулирование этого дела".
Во время беседы собеседники обсуждали и карьерный путь Тупицкого. До КСУ он работал в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде.
"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на подсосе. Потому что Днепропетровск – там только такие реестры – и х...й копейку кто дает, все идет наверх и уже наверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией", – говорит Тупицкий. https://news.liga.net/politics/video/gl ... verh-audio
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.
Очередной игрун членом на пианино, только из сферы неправительственных осваивателей грантов.
Можливе ухиляння колишніми власниками банків банкрутів від відповідальності не коментуєте?
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Амвросий Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.