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omb написав:Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.
Если бы банки никто не собирался банкротить, то они так и работали бы до сих пор.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 17:00, всього редагувалось 2 разів.
omb написав:Амвросий Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.
omb написав:Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.
Так они уплыли с позволения НБУ, для этого банки рефинансом и накачивали. Если бы банки никто не собирался банкротить, то они так и работали бы до сих пор.
Пусть заводят дела на лиц причастных к выводу и возвращают. Фондовые деньги если фонд вне закона - эфир.
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