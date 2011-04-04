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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1135113611371138

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 32
Більше десяти
22%
7
Від п'яти до десяти
41%
13
В чотирьох
13%
4
В трьох
0
0
В двох
9%
3
Користуюся одним
6%
2
В жодному
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:56

  omb написав:Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.


Если бы банки никто не собирался банкротить, то они так и работали бы до сих пор.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 22 гру, 2020 17:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:58

  omb написав:Амвросий Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.


если отменят Закон о "Системе гарантирования ..."
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text

то автоматически вступает в силу Закон, который действовал до него "о Фонде гарантирования ..."
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2740-14#Text

поэтому для обычных вкладчиков это абсолютно до одного места.

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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:00

  Амвросий написав:
  omb написав:Очень смешно, деньги вкладчиков уплыли, а возвращали с денег которые были в фонде от страховых выплат + напечатали гривен, чтобы покрыть разницу. И теперь разницу фонд должен возвращать, потому что это кредит.


Так они уплыли с позволения НБУ, для этого банки рефинансом и накачивали. Если бы банки никто не собирался банкротить, то они так и работали бы до сих пор.

Пусть заводят дела на лиц причастных к выводу и возвращают. Фондовые деньги если фонд вне закона - эфир.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:06

  ruvex написав:Фондовые деньги если фонд вне закона - эфир.


На момент выплат фонд был законным.
Вкладчики тут при чём? :?
Вкладчики забрали то что положили.

Фонд-то существовал и деньги в него банки отчисляли.
Вполне реальные деньги.
С чего-это деньги фонда эфиром стали?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:40

  Амвросий написав:
  ruvex написав:Фондовые деньги если фонд вне закона - эфир.


На момент выплат фонд был законным.
Вкладчики тут при чём? :?
Вкладчики забрали то что положили.

Фонд-то существовал и деньги в него банки отчисляли.
Вполне реальные деньги.
С чего-это деньги фонда эфиром стали?

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фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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