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ФІНАЛЬНА банківська Санта-Барбара... сумна і невесела
Чому вкладники банків залишилися без новорічних акцій ... цього року банки мінімізували спеціальні передноворічні пропозиції для вкладників. Причина — занадто великий надлишок ліквідності, через що у банків немає необхідності в активізації додаткових залучень. .... https://minfin.com.ua/ua/2020/12/23/57384634/