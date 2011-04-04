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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1136113711381139

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 37
Більше десяти
22%
8
Від п'яти до десяти
41%
15
В чотирьох
14%
5
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
4
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:42

ФІНАЛЬНА банківська Санта-Барбара... сумна і невесела


Чому вкладники банків залишилися без новорічних акцій
...
цього року банки мінімізували спеціальні передноворічні пропозиції для вкладників. Причина — занадто великий надлишок ліквідності, через що у банків немає необхідності в активізації додаткових залучень.
....
https://minfin.com.ua/ua/2020/12/23/57384634/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:сумна і невесела
Зате Минфин приемно дивуе. Мило засипае пропозициями.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:11

  Goodman написав:
  greenozon написав:сумна і невесела
Зате Минфин приемно дивуе. Мило засипае пропозициями.

Допомагає пилососити дуже обмеженій кількості банок.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:15

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Спочатку слід дочекатись рішення КСУ.

А чого на нього чекати? Вектор уже був недвозначно продемонстрований. Може нарешті прийшов час починати грати на випередження? Тут ще наслідки рішень, яких вже дочекалися все ніяк не здолаємо.

Тільки за.
Але боюсь Фонд грабування зайнятий не прогалини в законодавстві усувати...а дерибанити .
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:07

Успіхів Катерині та Дмитру в Суді
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/25/669546/
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:44

  Квесторе_поверніться написав:Але боюсь Фонд грабування зайнятий не прогалини в законодавстві усувати...а дерибанити .

Фонд не є ні законодавчим органом влади, ні навіть суб'єктом законодавчої внійіативи, тому логічно, що він не займається пиатннями, які не належать до його компетенції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:27

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але боюсь Фонд грабування зайнятий не прогалини в законодавстві усувати...а дерибанити .

Фонд не є ні законодавчим органом влади, ні навіть суб'єктом законодавчої внійіативи, тому логічно, що він не займається пиатннями, які не належать до його компетенції.

Має дорадчий голос.
Он скільки коментує збільшення Фонду понад 200000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Має дорадчий голос.

Нет такого понятия в украинском законодательстве.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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