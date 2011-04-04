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ФІНАЛЬНА банківська Санта-Барбара... сумна і невесела
Чому вкладники банків залишилися без новорічних акцій ... цього року банки мінімізували спеціальні передноворічні пропозиції для вкладників. Причина — занадто великий надлишок ліквідності, через що у банків немає необхідності в активізації додаткових залучень. .... https://minfin.com.ua/ua/2020/12/23/57384634/
Допомагає пилососити дуже обмеженій кількості банок.
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Квесторе_поверніться написав:Спочатку слід дочекатись рішення КСУ.
А чого на нього чекати? Вектор уже був недвозначно продемонстрований. Може нарешті прийшов час починати грати на випередження? Тут ще наслідки рішень, яких вже дочекалися все ніяк не здолаємо.
Тільки за. Але боюсь Фонд грабування зайнятий не прогалини в законодавстві усувати...а дерибанити .
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Квесторе_поверніться написав:Але боюсь Фонд грабування зайнятий не прогалини в законодавстві усувати...а дерибанити .
Фонд не є ні законодавчим органом влади, ні навіть суб'єктом законодавчої внійіативи, тому логічно, що він не займається пиатннями, які не належать до його компетенції.
Має дорадчий голос. Он скільки коментує збільшення Фонду понад 200000.
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