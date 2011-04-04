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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Має дорадчий голос.
Он скільки коментує збільшення Фонду понад 200000.
Я теж багато чого коментую, але це зовсім не означає, що мою думку хтось бере до уваги чи взагалі читає.
Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Квесторе_поверніться
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