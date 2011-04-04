Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19
Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:53
Байки про банки і не тільки....
26 число месяца
когда эти 3,14..сы собираются публиковать цены января за газ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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