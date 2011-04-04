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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1137113811391140

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 37
Більше десяти
22%
8
Від п'яти до десяти
41%
15
В чотирьох
14%
5
В трьох
0
0
В двох
8%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
4
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Має дорадчий голос.
Он скільки коментує збільшення Фонду понад 200000.

Я теж багато чого коментую, але це зовсім не означає, що мою думку хтось бере до уваги чи взагалі читає.

Ваша думка дуже цікава...Ви ж тут вже давно в темі.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:53

Байки про банки і не тільки....

26 число месяца
когда эти 3,14..сы собираются публиковать цены января за газ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:46

Re: Байки про банки і не тільки....

хуторянка написав:26 число месяца
когда эти 3,14..сы собираются публиковать цены января за газ?

Всі хто хотів давно перейшов до Нафтогаза на "Річний" по 4,73грн і не переймається тими цінами взагалі:))
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  хуторянка написав:26 число месяца
когда эти 3,14..сы собираются публиковать цены января за газ?
час назад мойбай опубликовал - 9,92 , мотивировал скачком котировок на хабе за последнюю декаду.
PS А чтои себе не делали газовий запас , уже просят показания подкреплять фотками счетчиков в вайбер-боте на 104.юа . Компи єто зло - уже начинает вилазить. :mrgreen:
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